Петербургский муфтий выступил с заявлением по поводу коронавируса

Соблюдать специальные меры предосторожности, связанные с пандемией коронавируса, призвал петербургских мусульман муфтий Северо-Запада Равиль-Хазрат Панчеев, передает пресс-служба городского правительства. В своем заявлении муфтий сослался на постановление Смольного и указанный в ней перечень предупреждающий инфекцию действий.

По словам Панчеева, необходимо регулярно каждый день убирать в мечетях, не находиться в них длительное время и как можно чаще мыть руки. Пожилым мусульманам и вовсе в культовых зданиях на ближайший отрезок времени делать нечего, считает муфтий. Продолжительность пятничных проповедей, согласно его призыву, следует сократить.

"Важно отказаться от выездов за пределы Российской Федерации, воздержаться от путешествий к святым местам и посещения родственников в другой стране", - приводятся его слова.

Он озвучил запрет на посещение мечетей для людей с симптомами простуды, а также для тех, кто менее трех недель назад находился за рубежом.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион, в свою очередь, попросил всех православных прихожан ограничить свои посещения церквей в ближайшее время и являться только за причастием.

Коронавирусом по состоянию на 23 марта инфицировались 16 петербуржцев, все они лежат в инфекционной больнице им. Боткина.