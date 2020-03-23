Замдиректора психоневрологического интерната арестовали за многомиллионную взятку

Замдиректора психоневрологического интерната (ПНИ) №9 в Красном Селе Дмитрия Могилевского взяли под стражу на два месяца, передает объединенная пресс-служба судов. Его обвиняют в получении взятки, составившей более чем 5,5 млн рублей, которая была получена от некоей женщины, представляющей рынок питания и желавшей стать приоритетным поставщиком для интерната. Кроме того, по версии следствия, в размер взятки вошла сумма как минимум 560 тысяч рублей: на эту сумму Могилевскому, утверждается в материалах дела, оплатили услуги в ресторанах.

"Вину фигурант отрицает, у суда просил домашний арест или запрет определенных действий", - сообщили в суде.

Могилевскому также вменяется то, что он велел фальсифицировать историю болезни одного из мужчин, нуждавшемся в специальном уходе и в результате не получившем его.