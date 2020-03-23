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23 марта, 19:46

Смольный: На рынке труда от коронавируса пострадает преимущественно теневая его часть

фото ЗакС политика Смольный: На рынке труда от коронавируса пострадает преимущественно теневая его часть

Связанные с пандемией коронавируса сложности на петербургском рынке труда (в частности, сокращения) затронут преимущественно так называемый теневой сегмент экономики, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко.

Ближайшее будущее применительно к сфере занятости чиновник отказывается называть страшным, подчеркивая, что полмиллиона горожан имеют так называемую "маятниковую", переменную занятость.

"Если будет происходить сокращение, то оно будет для сферы нелегальной, теневой занятости и за счет приезжих, которым долго и дорого будет ездить за маленькую зарплату, они могут первыми выйти с рынка труда", - полагает Чернейко.

Полная картина относительного кризиса пока не видна, отмечает глава комитета. Предполагая, что больше всего пострадают туристическая, гостиничная сферы и общепит, вместе с тем Чернейко уже наблюдает рост востребованности работников на рынке перевозки грузов и в области строительства.

"Судя по всему, мы скоро будем заниматься массовым оформлением самозанятых и просто работников на те места, которые сейчас открываются", - рассказал чиновник.

Идущая по миру пандемия коронавируса привела к тому, что на сегодняшний день от инфекции пострадали 16 петербуржцев, пребывающих в Боткинской больнице.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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