Экстренный саммит G20 пройдет по видеосвязи

Внеочередной саммит лидеров стран "большой двадцатки" состоится 26 марта в формате видеоконференции: главы государств G20 обсудят ситуацию с коронавирусом, передает ТАСС.

Ещё 18 марта Саудовское агентство печати (САП) уведомило о том, что Эр-Рияд собирается на текущей неделе созвать в виртуальном формате встречу лидеров стран, входящих в коалицию G20, для обсуждения ситуации с распространением COVID-19.

Саудовская Аравия в этом году председательствует в G20: сама встреча запланирована на ноябрь.

По состоянию на 24 марта количество инфицированных коронавирусом граждан превысило 380 тысяч человек, погибли более 16 тысяч человек.