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Поправки в Конституцию

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10:43

В Петербурге создадут 48 временных участков для голосования по Конституции

фото ЗакС политика В Петербурге создадут 48 временных участков для голосования по Конституции

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 марта решила создать 48 избирательных участков в местах временного пребывания граждан для голосования по поправкам в Конституцию, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

В учреждениях здравоохранения планируется создать 42 участка, сообщила член ГИК Марина Жданова. Она рассказала, что ещё два участка создадут в СИЗО и один - в центре учета и социального обслуживания граждан России без определенного места жительства. Также по одному участку будет сделано в аэропорту «Пулково», на Московском и Ладожском вокзалах. 

Помимо этих участков, Горизбирком решил образовать избирательные участки за пределами города - на судах и полярных станциях. Член ГИК Олег Зацепа сообщил, что участки планируется создать на пяти антарктических полярных станциях. Также участки сделают на судах восьми судовладельцев и на одном судне, подчиненном Ленинградской военно-морской базе, добавил Зацепа.

Он уточнил, что количество участков на судах может уменьшится, так как произошло слияние двух компаний. Теперь их место регистрации находится в Нижнем Новгороде, пояснил член ГИК.

София Саттарова

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