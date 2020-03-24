Губернаторам рекомендовано ограничить граждан в посещении церквей

Члены рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса обязали глав российских регионов известить граждан о необходимости воздержаться от посещения церквей и других религиозных объектов, делится РБК.

"Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации проработать с главами основных религиозных конфессий вопрос введения ограничений на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности", - следует из приятой на заседании резолюции.

Кроме того, Минздрав и губернаторы обязаны в течение 10 дней обеспечить режим полной "боевой" готовности всех медицинский учреждений.

Также рекомендовано повсеместно отменить любые досуговые мероприятия с численностью более 50 человек.

Ранее митрополит Волоколамский Иларион, в свою очередь, попросил всех православных прихожан ограничить свои посещения церквей в ближайшее время и являться только за причастием.

При этом, невзирая на возможность заразиться, тысячи людей приложились к останкам святого Иоанна Крестителя в Казанском соборе.

Патриарх Кирилл утвердил официальную молитву против COVID-19.