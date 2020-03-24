У скончавшейся пациентки больницы в Коммунарке не нашли коронавирус

Умершая в больнице в Коммунарке пациентка была онкобольной, ее анализы на наличие коронавирусной инфекции дали отрицательный результат, сообщили в оперативном штабе Москвы по борьбе с распространением коронавируса.

По словам представителей штаба, у женщины была терминальная стадия рака, ее внутренние органы были поражены метастазами. «Тяжесть состояния пациентки была обусловлена терминальной стадией онкологического заболевания», - пояснили в штабе.

Женщину госпитализировали из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из-за границы.

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