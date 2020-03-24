"Это беспредел": ФБК подает в СК заявление о похищении Руслана Шаведдинова

Несмотря на то, что проходящему военную службу сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Руслану Шаведдинову решением суда не запрещено пользоваться телефоном, молодой человек пропал и команда Алексея Навального уже который день не может выяснить, где он.

18 марта благодаря сослуживцу стало известно, что Шаведдинову приказали в срочном порядке собрать вещи, после чего его увезли в неизвестном направлении.

В связи с этим ФБК решил подать новый иск в Архангельский гарнизонный военный суд, требуя признать действия командира военной части незаконными, так как юноше не обеспечена гарантированная, в том числе решением предыдущей судебной инстанции, телефонная связь.

Кроме того, ФБК обратится в Следственный комитет с заявлением о хищении человека и о превышении должностных полномочий.

"Это беспредел. Пусть Шаведдинов призван служить, но тогда он военнослужащий, а не раб и не зэк. Даже его мать не знает, где он", - негодует Алексей Навальный.

Напомним, в конце прошлого года Шаведдинова, превентивно обыскав дома, увезли на допрос в СК, а оттуда на нескольких самолетах отправили в Архангельскую область. Впоследствии оказалось, что служить он будет на архипелаге Новая Земля - бывшем советском ядерном полигоне.