Угрожавшего из-за комментариев в ВК мурманского депутата уволили из культурно-спортивного центра

Депутата поселка Ревда Мурманской области Максима Россошанского уволили с поста главы местного культурно-спортивного центра после угроз администратору паблика во «ВКонтакте», передает «МБХ медиа».

По словам представителя администрации Ревды, Россошанский уволен с 24 марта. До этого уволить его требовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Этот человек удивительным образом возглавляет еще и муниципальное учреждение культуры. Я прошу министра культуры и муниципалитет решить эту проблему оперативно — такие люди не могут заниматься нашей культурой», - сказал он тогда.

В марте администратор паблика «Болталка Ревда» во «ВКонтакте» Ольга Быстрова рассказала, что Россошанский угрожал ей из-за негативных комментариев о нем. Женщина обратилась в управление Следственного комитета по Мурманской области, там обещали проверить действия депутата на признаки статьи УК РФ об угрозе убийством.