Петербургский депутат попросил оперштаб проверить поставщиков медицинских масок

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев обратился к руководителю оперативного штаба по профилактике коронавируса, вице-губернатору Валерию Пикалеву из-за завышенных цен, по которым горожанам продают медицинские маски. Текст документа парламентарий выложил в своем Telegram-канале.

По словам Цивилева, в регионе за короткий срок раскупили все маски для защиты от инфекции, после чего частные лица начали продавать их на выходах станций метро. В частности, депутат сообщил, что у метро «Владимирская» за одно средство защиты просят 70 рублей.

«Считаю необходимым в сложившейся ситуации организовать проверку всех поставщиков медицинских масок в Санкт-Петербурге по факту реализации индивидуальных средств защиты по необоснованно высоким ценам», - написал депутат.

Отметим, ранее озабоченность по вопросу стоимости медицинских масок выражала однопартиец Цивилева Галина Назарова. 13 февраля она участвовала в мониторинге цен на индивидуальные средства защиты в аптеках муниципального образования № 21 и не нашла нарушений «в большинстве крупных аптечных сетей».

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