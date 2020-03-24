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12:17

Петербургский депутат попросил оперштаб проверить поставщиков медицинских масок

фото ЗакС политика Петербургский депутат попросил оперштаб проверить поставщиков медицинских масок

Депутат Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Алексей Цивилев обратился к руководителю оперативного штаба по профилактике коронавируса, вице-губернатору Валерию Пикалеву из-за завышенных цен, по которым горожанам продают медицинские маски. Текст документа парламентарий выложил в своем Telegram-канале.

По словам Цивилева, в регионе за короткий срок раскупили все маски для защиты от инфекции, после чего частные лица начали продавать их на выходах станций метро. В частности, депутат сообщил, что у метро «Владимирская» за одно средство защиты просят 70 рублей.

«Считаю необходимым в сложившейся ситуации организовать проверку всех поставщиков медицинских масок в Санкт-Петербурге по факту реализации индивидуальных средств защиты по необоснованно высоким ценам», - написал депутат.

Отметим, ранее озабоченность по вопросу стоимости медицинских масок выражала однопартиец Цивилева Галина Назарова. 13 февраля она участвовала в мониторинге цен на индивидуальные средства защиты в аптеках муниципального образования № 21 и не нашла нарушений «в большинстве крупных аптечных сетей».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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