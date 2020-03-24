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12:33

Глава Крыма предложил всем запереться на четыре недели для борьбы с коронавирусом

фото ЗакС политика Глава Крыма предложил всем запереться на четыре недели для борьбы с коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба заявил, что людям следует четыре недели закрыться дома и ни с кем не пересекаться, чтобы победить коронавирус Covid-19, передает РИА «Новости».

По мнению Аксенова, есть «одна возможность победить вирус»: на четыре недели всем закрыться дома и между собой не встречаться.

«Через четыре недели вы все выйдете на улицу и скажете, что ничего нет. Пройдет инкубационный период. Сегодня все беды от того, что все контакты, что все зараженные потенциально или подозреваемые ходят, передают это все через руки и так далее. Вот от чего сегодня все беды. Чем больше контактов, тем больше вероятность распространения», - убежден глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что Китай, «как страна диктатуры, быстро победит ситуацию». «Европа будет два года в режиме демократии рассказывать всем ситуацию», - считает он.

Пандемия коронавируса была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта. Число зараженных вирусом в мире превысило 330 тысяч человек, более 14 тысяч скончались. В России известно о 438 случаях заболевания.

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