Дело историка Соколова поступило в Октябрьский суд Петербурга

Октябрьский суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении историка Олега Соколова, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Материалы дела переданы судье. К производству они пока не приняты. Представители судов дополнительно пояснили, что рассмотрение уголовного дела по существу с использованием видеоконференц-связи не предусмотрено.

Ранее адвокат Соколова Андрей Почуев заявил, что защита собирается настаивать на закрытии процесса от прессы из-за «данных о личной жизни» его подзащитного.

Соколова задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и оружием. Выяснилось, что он в ходе ссоры застрелил жившую с ним аспирантку СПбГУ Ещенко и расчленил ее. Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.