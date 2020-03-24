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14:09

Амосов рассказал о сложностях работы в условиях коронавируса

фото ЗакС политика Амосов рассказал о сложностях работы в условиях коронавируса

Беспартийный депутат петербургского Заксобрания Михаил Амосов временно закрыл свою общественную приемную и перевел помощников на удаленную работу. По словам парламентария, это связано с профилактикой распространения инфекции коронавируса.

Амосов сообщил ЗАКС.ру, что новый формат работы принес определенные трудности. В частности, уменьшилось число обращающихся за депутатской помощью. 

- В четверг у меня прием. Записано некоторое количество людей. Кого-то помощники попросят написать заявление и прислать его по электронной почте. Но есть пара случаев, где требуется разговор. Мы договоримся на определенное время с этими людьми, свяжемся с ними по телефону и все обсудим. Пока схема такая, - прокомментировал депутат.

На YouTube-канале Амосова накануне появилось видео о коронавирусе. В нем политик рекомендует настороженно относиться к данным о заболеваемости, которые озвучивают городские власти.

Ранее свои приемные закрыли и многие другие депутаты петербургского Заксобрания. Одними из первых это сделали представители «Справедливой России», ЛДПР и представитель «Яблока» Борис Вишневский. О работе депутатах в условиях пандемии читайте в материале ЗАКС.Ру.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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