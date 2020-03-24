За сутки в РФ зафиксировано 57 случаев заражения COVID-19: пять - в Петербурге

За минувшие сутки на территории России выявлено ещё 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: COVID-19 подхватили граждане 14 регионов. Информацию опубликовал сайт "стопкоронавирус.рф".

Среди новых заразившихся 28 человек - жители Москвы, пятеро - обитатели Петербурга, по четыре - в Воронежской и Свердловской областях, три - в Башкирии, по два - в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях и Приморском крае, по одному - в Калужской, Волгоградской и Самарской областях, Чечне и Татарстане.

Учитывая сегодняшние данные, на сегодняшний день в РФ зафиксировано 495 граждан, заболевших новой инфекцией. 22 человека излечились и были выписаны, погибших нет.

Всего в мире COVID-19 обнаружено в более чем 385 тысяч человек, скончались - 16 тысяч.