Минкомсвязи назвало неактуальными критерии для социально значимых сайтов

Министерство связи в разговоре с RNS заявило, что сейчас критерии сайтов в рамках программы «Доступный интернет», связанные с требованием о работе на отечественном ПО, неактуальны.

«Эти критерии не актуальные и не соответствуют действительности», - сказали представители ведомства.

Ранее РБК привел критерии, по которым, как сообщалось, планировалось определять социально значимые сайты для россиян. Среди критериев упоминались работа на российском ПО, провайдер хостинга сайта должен был быть российским юрлицом, владеть сайтом должен россиянин и так далее.