18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:27

Минкомсвязи назвало неактуальными критерии для социально значимых сайтов

фото ЗакС политика Минкомсвязи назвало неактуальными критерии для социально значимых сайтов

Министерство связи в разговоре с RNS заявило, что сейчас критерии сайтов в рамках программы «Доступный интернет», связанные с требованием о работе на отечественном ПО, неактуальны.

«Эти критерии не актуальные и не соответствуют действительности», - сказали представители ведомства.

Ранее РБК привел критерии, по которым, как сообщалось, планировалось определять социально значимые сайты для россиян. Среди критериев упоминались работа на российском ПО, провайдер хостинга сайта должен был быть российским юрлицом, владеть сайтом должен россиянин и так далее.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
19:04 Петербургский суд оштрафовал другоросса за "антимусорный" перфоманс в защиту Шиеса

18:51 Беглов пообещал оказать содействие компаниям, выпускающим антисептики

18:35 Правительство поручило регионам закрыть ночные клубы и кинотеатры из-за коронавируса

18:27 Активисты требуют, чтобы ЦИК перенес голосование по изменению Конституции

18:09 Петербургские казаки предложили отменить новогодние каникулы в обмен на карантин

18:06 В Северном флоте известили, что не следует считать Шаведдинова пропавшим: его перевели в другую часть

17:52 Полузащитник ФК "Ленинградец" Максим Астафьев заразился коронавирусом

17:36 Депутаты Госдумы предлагают миллионные штрафы за побег из карантина

17:23 Верховный суд оставил в силе приостановление деятельности Партии перемен

16:57 Путин побывал в "коронавирусной" больнице в Коммунарке и пообщался с пациентами

16:30 РБК: Бывший вице-губернатор Албин стал вице-президентом "Газпромбанка"

16:18 Олимпийские игры в Токио перенесли из-за пандемии COVID-19

15:53 Польша выдала России совладельца сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня"

15:27 Минкомсвязи назвало неактуальными критерии для социально значимых сайтов

15:01 Беглов распорядился закрыть фитнес-клубы и фудкорты в Петербурге из-за коронавируса

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru