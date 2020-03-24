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15:53

Польша выдала России совладельца сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня"

фото ЗакС политика Польша выдала России совладельца сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня"

Польша экстрадировала в Россию совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслава Вишневского, передает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.

В прокуратуре напомнили, что Вишневского обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, он при посредничестве своего представителя дал взятку в 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, чтобы получить разрешение на ввод ТРЦ в эксплуатацию, несмотря на явные нарушения.

Вишневского задержали в марте 2019 года в Польше.

В марте 2018 года в «Зимней вишне» разгорелся пожар, погибли 60 человек, большинство из них – дети. Одной из причин трагедии считается халатность руководителей комплекса, проигнорировавших проблемы с пожарной сигнализацией.

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