Польша выдала России совладельца сгоревшего ТРЦ "Зимняя вишня"

Польша экстрадировала в Россию совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслава Вишневского, передает «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру.

В прокуратуре напомнили, что Вишневского обвиняют в нарушении ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, он при посредничестве своего представителя дал взятку в 7 млн рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, чтобы получить разрешение на ввод ТРЦ в эксплуатацию, несмотря на явные нарушения.

Вишневского задержали в марте 2019 года в Польше.

В марте 2018 года в «Зимней вишне» разгорелся пожар, погибли 60 человек, большинство из них – дети. Одной из причин трагедии считается халатность руководителей комплекса, проигнорировавших проблемы с пожарной сигнализацией.