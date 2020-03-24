Олимпийские игры в Токио перенесли из-за пандемии COVID-19

Международные Олимпийские игры, которые должны были пройти в Токио в текущем году, переносят на следующий ввиду пандемии коронавируса: соответствующее предложение внес премьер Японии Синдзо Абэ, информирует ТАСС.

Ранее аналогичным образом поступило УЕФА, перенеся Чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года. Матчи Евро-2020 должны были пройти, в том числе, в Петербурге.

Коронавирус отменил не только обозначенные спортивные события. Сорваны матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, приостановлены и национальные футбольные, хоккейные и баскетбольные чемпионаты в ЕС и РФ.

На сегодняшний день COVID-19 выявлен у более 380 тысяч человек.