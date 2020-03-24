Путин побывал в "коронавирусной" больнице в Коммунарке и пообщался с пациентами

Российский глава Владимир Путин приезжал в столичную инфекционную больницу в Коммунарке, в которой проходят лечение граждане с COVID-19, уведомляет РИА "Новости".

Ранее сегодня во время совещания по ситуации с коронавирусом президент сообщил, что хотел бы увидеть, в каких условиях содержатся пациенты. Позднее, уже по прибытии, он пообщался с ними и оценил темпы строительства нового корпуса лечебного заведения.

Один из "клиентов" больницы Дмитрий Гаркави поделился с изданием "Подъем", что, по его ощущению, работники учреждения не были готовы к визиту Путина.

"Они зашли: Денис Николаевич (главврач), Владимир Владимирович и еще, наверное, два человека (скорее всего, замы главврача), ФСОшников не было. Они поздоровались, руку мне не протягивали. Общение длилось секунд 10-15. Владимир Владимирович спросил, как я себя чувствую, как дела, когда поступил, все ли в порядке с медицинским обеспечением здесь. Экипирован был, как все здесь, только цвет комбинезона другой - желтый", - уточнил детали встречи Гаркави.

Напомним, согласно последней информации, в Москве зафиксировано 290 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.