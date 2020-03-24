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17:23

Верховный суд оставил в силе приостановление деятельности Партии перемен

фото ЗакС политика Верховный суд оставил в силе приостановление деятельности Партии перемен

Верховный суд оставил в силе решение о приостановке деятельности партии «Гражданская инициатива» (Партия перемен), сообщил в Facebook председатель партии Дмитрий Гудков.

«Ничего неожиданного. Осталось совсем немного времени – и Партии перемен в России официально не будет. Ну а перемен давно уже нет и без того», - прокомментировал он.

По его словам, в партии не видят смысла проводить еще один съезд: предыдущий опыт показывает, что «это бесполезно», считает политик. Решение Верховного суда Гудков считает политическим. Он подчеркнул, что команда партии намерена продолжить работу.

«Будем строить коалицию и пойдем по округам», - сообщил Гудков.

Верховный суд приостановил деятельность партии в январе по иску Минюста. Поводом стало отсутствие у партии председателя, хотя перед этим ведомство отказывалось решистрировать таковым Гудкова, ссылаясь на недочеты в поданных документов.

«Гражданскую инициативу» в Партию перемен пытаются переименовать с лета 2018 года, когда Гудков возглавил ее. В совет партии вошли 15 человек, в том числе Ксения Собчак, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов и другие.

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