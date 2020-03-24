Депутаты Госдумы предлагают миллионные штрафы за побег из карантина

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и руководитель парламентского комитета по законотворчеству Павел Крашенинников предложили существенно повысить санкцию за нарушения правил пребывания в карантине, пишет "Новая газета".

Скоро на рассмотрение депутатов будет внесен соответствующая инициатива, которая внесет коррективы в ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Максимальный штраф за побег из карантинной зоны разительно увеличат с 80 тысяч рублей до 1 млн рублей; до 3 лет увеличится и срок ограничения свободы.

Если нарушение карантина привело к одной смерти либо "сопряжено с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний", то парламентарии считают резонным назначить наказание до 5 лет тюрьмы и 2 млн рублей штрафа. Если погибли двое и более граждан, срок увеличивается до 7 лет.

Ранее о необходимости "карательных" мер для беглецов с карантина заявили в "Единой России".