В Северном флоте известили, что не следует считать Шаведдинова пропавшим: его перевели в другую часть

В пресс-службе Северного флота в беседе с "Открытыми медиа" сообщили, что "пропавший" сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов, проходящий службу на Новой Земле, на самом деле никуда не исчезал - просто его перевели в другую военную часть.

"Военнослужащий находится на острове, так же продолжает свою службу. Всё у него хорошо со здоровьем, всё в порядке. По персональным данным я вам дать информацию не могу, где, что и как. Командир общался на прошлой неделе с родителями военнослужащего, почтовый адрес и всю информацию он передал. Если вам про него интересно, вы можете обратиться к родителям и уточнить у них", - рассказал представитель пресс-службы флота.

Номер части, куда перевели молодого человека, сотрудник ведомства не назвал.

Ранее сегодня Алексей Навальный рассказал, что в ФБК потеряли Шаведдинова, который не выходил на связь в течение недели после того, как его "увезли в неизвестном направлении". Политик заявил, что юристы фонда обратятся с заявлением в СК по факту пропажи человека.