Активисты требуют, чтобы ЦИК перенес голосование по изменению Конституции

Столичные общественники обратились к руководителю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой перенести общероссийское голосование по внесению корректив в Конституцию с 22 апреля на более отдаленный срок из-за пандемии коронавируса.

"Организаторы общественной кампании „НЕТ!« против поправок к Конституции считают невозможным проведение общероссийского голосования 22 апреля — в разгар эпидемии, его необходимо перенести на Единый день голосования в сентябре, когда эпидемиологическая обстановка с большой вероятностью стабилизируется", - поделился пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин в разговоре с "МБХ медиа".

Также активисты настаивают, что тему о переносе голосования ЦИК должен поднять в беседе с Владимиром Путиным. В качестве альтернативной даты предлагается рассмотреть 13 сентября 2019 года. Проведение мероприятия в условиях пандемии - крайне опасно, уверены организаторы.

Среди подписавшихся под обращением - политик Андрей Пивоваров, столичный мундеп Юлия Галямина и журналист Илья Азар.

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