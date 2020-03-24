Первым пришел кандидат из народа

На вакантное место депутата Заксобрания Петербурга появился первый официальный претендент. Территориальная избирательная комиссия № 19 приняла документы домохозяина Сергея Титаренко, совершенно неизвестного в политических кругах города. Он симпатизирует коммунистам и говорит, что идти в депутаты его мотивировал успех коллеги-домохозяйки на выборах мэра родного Усть-Илимска.

Сначала хотел в губернаторы

Политические партии готовятся выдвинуть своих кандидатов на вакантное место в городском парламенте Петербурга. Главная интрига - согласится ли Сергей Шнуров представлять на довыборах в ЗакС Партию Роста. Музыкант пока не торопится делать заявлений.

Тем временем внезапно появился первый потенциальный кандидат. Биться за мандат депутата по 21-му избирательному округу планирует домохозяин Сергей Титаренко. Он еще 20 марта отнес документы в территориальную избирательную комиссию № 19, а через четыре дня данные самовыдвиженца появились на сайте Горизбиркома. В ТИК № 19 ЗАКС.Ру подтвердили, что на вечер 24 марта другие кандидаты к ним не обращались.

Титаренко 38 лет. Он родился в городе Усть-Илимск Иркутской области. В 2004 году окончил местный филиал Иркутского государственного педагогического университета, а через два года переехал в Петербург. Официально он нигде не трудоустроен, работает по дому и помогает своей девушке вести бизнес. У нее собственное дело в сфере индустрии красоты.

Раньше потенциальный кандидат в выборах не участвовал. Отношение к электоральному процессу у Титаренко поменялось весной 2019 года, после того как на в его родном Усть-Илимске в результате протестного голосования мэром города стала 28-летняя домохозяйка Анна Щекина из ЛДПР. Через полгода по итогу муниципальных выборов в Петербурге оппозиционеры получили десятки депутатских мандатов и Титаренко решил, что тоже должен попробовать.

фото со страницы Сергея Титаренко "ВКонтакте"

- Я начал смотреть, какие выборы будут проходить. Изначально планировал осенью идти на выборы губернатора Ленинградской области. Сходил в избирательную комиссию областную. И тут как-то случайно узнал, что будут проходить внеплановые выборы в городской ЗакС по 21-му округу. Узнал все, оформил документы и подал, - рассказал Титаренко.

На его странице «ВКонтакте» несколько перепостов видеороликов депутата саратовского регионального парламента от КПРФ Николая Бондаренко. Благодаря резким высказываниям и решительным действиям саратовский коммунист стал популярен за пределами своего города. Титаренко утверждает, что таких политиков в России сегодня не хватает.

- Коммунистические взгляды мне близки, но Бондаренко больше импонирует как личность, - заметил самовыдвиженец.

Петербургских депутатов от КПРФ он считает не столь заметными. Не стал сибиряк выделять и других действующих парламентариев. Титаренко признался, что пока не задумывался, в какую именно работу включится в Заксобрании в случае своего избрания, но отметил, что хочет действовать во благо людей.

Подписи - небольшая преграда

Самовыдвиженцы могут принимать участие в парламентских выборах по одномандатным округам наряду с партийцами. От них лишь требуется предоставить подписи избирателей в свою поддержку.

- Нужно открыть специальный избирательный счет, изготовить подписные листы, собрать подписи - 3% от населения округа. Никаких больше фильтров нет, - прокомментировал ЗАКС.Ру член Горизбиркома Олег Зацепа.

В данном случае нужно собрать не менее 4 320 и не более 4 752 автографов. Их необходимо сдать в ТИК в течение 40 дней с начала приема документов от кандидатов, то есть с 13 марта. Домохозяин Титаренко уверен, что должен успеть.

- Сбор подписей - это преграда, но, с моим характером, небольшая, - заметил он. - Буду ходить, общаться с людьми.

фото со страницы Сергея Титаренко "ВКонтакте"

Избирательная комиссия ранее приняла решение, что проверит подлинность 1080 подписей избирателей. В прошлый раз ТИК № 19 делал это очень тщательно.

На выборах 2016 года по 21 округу планировали идти три самовыдвиженца: юристка Анна Банько, безработный Валерий Петров и председатель губернаторского общественного совета по развитию малого предпринимательства Елена Церетели. Ни одного из них территориальная комиссия не зарегистрировала. Громче других прогремела история Церетели. Все собранные ей подписи признали недействительными из-за ошибок в оформлении документации. Штаб незарегистрированной кандидатки заявлял о фальсификациях рабочей группы ТИК и давлении на поддержавших ее горожан. Представители территориальной комиссии утверждали, что эти претензии не соответствуют действительности. Суды встали на сторону избиркома.

В целом по городу в тот год из 69 потенциальных самовыдвиженцев в бюллетени попали только шесть человек. Причем в девятом избирательном округе сразу двое: муниципальный депутат МО «Оккервиль» Дмитрий Данилов занял предпоследнее место, а его коллега по МО №54 Максим Киселева - последнее. Остальные беспартийные претенденты тоже заняли последние строчки в своих округах.

Место в городском парламенте освободилось в июне 2019 года после скоропостижной смерти депутата Павла Зеленкова, представлявшего «Единую Россию». Основным фаворитом предстоящей борьбы за депутатский мандат заочно считается представитель партии власти. В избирательном округе № 21 единороссы традиционно показывают одни из лучших результатов по городу. На выборах в ЗакС 2007 года ЕдРо получило здесь 45,61% (голосование велось только по партийным спискам), в 2011 году - 47,04%, в 2016 году по единому округу - 40,33%. На тех же выборах по одномандатному округу Зеленков занял уверенное первое место, опередив ближайшего преследования почти на 10 тысяч голосов (всего голосовали чуть более 43,7 тысяч человек). Зеленков до избрания в ЗакС был главой МО «Звездное» - одного из трех муниципалитетов, наряду с «Гагаринским» и «Купчино», входящих в состав 21-го округа. В «Звездном» же с 2007 по 2011 год на разных должностях работал Александр Тетердинко, нынешний лидер фракции единороссов в городском парламенте.

Своего представителя на предстоящих выборах партия власти пока не называет, но, по слухам, им может стать глава Московского района Владимир Ушаков. Если это правда, то позиции «Единой России» в округе, значительной частью которого руководит потенциальный кандидат, выглядят еще прочнее. Впрочем, официальные комментарии единороссов по поводу довыборов пока ограничиваются тем, что партия проведет демократические праймериз и только после них назовет имя своего кандидата.

Самовыдвиженец Титаренко узнал, что ему, возможно, придется бороться на выборах с главой района и лидером группы «Ленинград», от корреспондента ЗАКС.Ру. Высказываться о своих вероятных соперниках он не стал.

Сергей Еремеев

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