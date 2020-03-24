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Муниципал

24 марта, 20:10

Экс-глава МО “Светлановское” решил сдать мандат

фото ЗакС политика Экс-глава МО “Светлановское” решил сдать мандат

Муниципальному совету МО «Светлановское» на заседании в среду, 25 марта, предстоит рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий единоросса Анатолия Кораблева. Проект решения выложил на своей странице «ВКонтакте» мундеп-самовыдвиженец Дмитрий Шуколюков. 

Кораблев, возглавлявший муниципалитет с января 2012 по сентябрь 2019 года, решил расстаться с мандатом по собственному желанию. Депутаты Шуколюков и Владимир Ерешкин (КПРФ) сообщили ЗАКС.Ру, что свое решение экс-глава в совете пока никак не объяснял.

Заседание начнется в 17-00. Ожидается, что оно пройдет в закрытом режиме. Из-за угрозы распространения коронавируса депутаты намерены не пускать на него жителей.

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