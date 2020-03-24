Защитный костюм Путина для посещения больницы оценили примерно в 9 тысяч рублей

Защитный костюм, в котором президент Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, стоит от 1800 рублей, обратили внимание «Открытые медиа».

На фотографиях видно, что Путин одет в маску-респиратор и желтый комбинезон. Это – модель TyChem 2000C американской компании DuPont. В описании ее представляют как костюм для работы с водными растворами химикатов для подготовки красок, чистки баков и работы с нефтехимическими продуктами.

Маска на Путине – это UNIX 6100 российской компании «Сорбент», которую можно купить за 5520 рублей. В перчатках на руках президента опознали модель Kleenguard G10, продающуюся за 568 рублей за упаковку в 100 штук. В общем полная защита Путина при посещении больницы оценивается примерно в 9 тысяч рублей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос издания «Подъем» заявил, что никакого тайного смысла в желтом защитном костюме нет.

«Такой выдали. Это ничего не значит», - сказал Песков.

Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. Там проходят лечение москвичи, зараженные коронавирусом Covid-19. Всего в Москве зафиксировано 290 случаев заражения, по всей России – почти 500.