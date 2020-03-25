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9:58

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципалитетов

фото ЗакС политика Красноярский губернатор поручил ограничить выезд граждан за пределы муниципалитетов

Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил ограничить выезд жителей региона за пределы муниципальных образований, передает РИА «Новости».

Выезд за пределы муниципалитетов в Красноярском крае будет возможен только в случае неотложных поездок. Также Усс поручил принять меры по самоизоляции пожилых, людей с хроническими заболеваниями, мерам поддержки предпринимателей, переводу сотрудников на удаленную работу и исключить домыслы и слухи.

«Вирус паники пострашнее инфекции», - подчеркнул Усс. Пока в Красноярском крае зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего по России – около 500.

Накануне правительство России поручило региональным властям приостановить работу ночных клубов, кинотеатров и других досуговых заведений в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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