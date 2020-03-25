ЗакС Петербурга окончательно утвердил поправки в закон о митингах

Петербургский парламент на заседании 25 марта принял в третьем чтении изменения в городской закон о собраниях, митингах, демонстрациях.

Авторы инициативы - парламентский комитет по законодательству - сначала увеличили вдвое количество мест для проведения публичных мероприятий (гайд-парков), а затем, перед вторым чтением, опять уменьшили до четырех.

«Домитинговались 103 года назад и умыли кровью Россию», - заявил в ходе обсуждения инициативы председатель Заксобрания Вячеслав Макаров.

Кроме того, депутаты разрешили митинговать у органов государственной власти. Также региональное законодательство привели в соответствие с федеральным, прописав в нем административную ответственность организаторов за неуведомление об отказе в ранее согласованном проведении массового мероприятия.

Оппозиционеры в рамках второго чтения предложили ряд предложений по смягчению закона, однако единороссы не стали по ним голосовать. Против принятия закона в окончательной редакции проголосовали 10 депутатов.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.