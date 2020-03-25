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10:27

Фонду Андрея Рылькова грозит штраф за текст "Открытой России" о том, как вести себя с полицейскими

фото ЗакС политика Фонду Андрея Рылькова грозит штраф за текст "Открытой России" о том, как вести себя с полицейскими

Прокуратура Москвы возбудила административное дело по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации) в отношении Фонда имени Андрея Рылькова из-за публикации на сайте текста «Открытой России» с советами по поведению с полицейскими, передает «Медиазона».

Статья была опубликована «Открытой Россией» в 2017 году. В ней говорилось о том, как вести себя при задержании, досмотре и обыске по делам о наркотиках. В тексте использовались комментарии юриста фонда Тимура Мадатова. После выхода текста фонд опубликовал его и на своем сайте.

Прокуратура указала, что на сайте ФАР для оформления публикации использовались изображения с символикой организации Open Russia Civic Movement, которая в России признана нежелательной. Речь идет о карточках с советами и статистикой: на них были маленькие логотипы «Открытой России». Таким образом, сочла прокуратура, ФАР распространил материалы организации, признанной нежелательной. Дело будет передано в мировой суд.

ФАР уже сталкивался со штрафами, в том числе – по этой же статье. В 2017 году фонд оштрафовали на 50 тысяч рублей за поставленную в 2011 году ссылку на фонд «Открытое общество», которое признали нежелательным позже.

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