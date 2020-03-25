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10:28

Петербургские депутаты не стали увеличивать сумму компенсаций для первоклассников из многодетных семей

фото ЗакС политика Петербургские депутаты не стали увеличивать сумму компенсаций для первоклассников из многодетных семей

Заксобрание Петербурга на заседании 25 марта приняло во втором чтении законопроект губернатора Александра Беглова о компенсациях для будущих первоклассников из многодетных детей.

Ее размер составит 4467 рублей. Родители смогут обратиться за их получением еще до начала учебного года. В настоящее время такая мера поддержки предоставляется только детям, которые уже являются школьниками. 

Представительница «Справедливой России» Надежда Тихонова предложила увеличить компенсацию до 7000 рублей и указать в тексте законопроекта, что эти средства должны быть потрачены на приобретение спортивной формы, а также школьной формы или заменяющего ее комплекта одежды.

Большинство депутатов не поддержали поправку эсера. Также против ее одобрения высказался представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.


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