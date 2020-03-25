Петербургские депутаты не стали увеличивать сумму компенсаций для первоклассников из многодетных семей

Заксобрание Петербурга на заседании 25 марта приняло во втором чтении законопроект губернатора Александра Беглова о компенсациях для будущих первоклассников из многодетных детей.

Ее размер составит 4467 рублей. Родители смогут обратиться за их получением еще до начала учебного года. В настоящее время такая мера поддержки предоставляется только детям, которые уже являются школьниками.

Представительница «Справедливой России» Надежда Тихонова предложила увеличить компенсацию до 7000 рублей и указать в тексте законопроекта, что эти средства должны быть потрачены на приобретение спортивной формы, а также школьной формы или заменяющего ее комплекта одежды.

Большинство депутатов не поддержали поправку эсера. Также против ее одобрения высказался представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.

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