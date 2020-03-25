В Заксобрании Петербурга назвали “преступным” решение проводить всенародное голосование в апреле

Оппозиционные депутаты петербургского парламента Борис Вишневский и Максим Резник в очередной раз раскритиковали решение Владимира Путина проводить всенародное голосование по одобрению изменения Конституции 22 апреля. На состоявшемся 25 марта заседании ЗакСа оба парламентария заявили, что из-за угрозы распространения коронавируса процедуру необходимо перенести.

Резник назвал решение проводить голосование 22 апреля «преступным» и отметил, что даже правительство Петербурга ожидает в это время пик заражения коронавирусом.

Депутаты упрекнули своих коллег из «Единой России» в том, что те почти целый час парламентского заседания обсуждали вопросы собак-помощников и руферов, но ни слова не сказали о коронавирусе.

Также Резник призвал городских чиновников инициировать внесение поправок в городской бюджет в связи со сложившимися условиями. О необходимости бюджетных поправок говорил и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. По его словам, они будут приняты обязательно. Оппозиционеров председатель ЗакСа обвинил в желании попиариться на коронавирусе. Макаров отметил, что государственные власти гибко и точно реагируют на вызовы времени в связи с пандемией.

Он также допустил, что окончательная «точка принятия решения» по дате проведения всенародного голосования еще может измениться.

- Величайшие поправки для будущих поколений, которые касаются суверенитета, - высказался спикер ЗакСа о предложенных Путиным изменениях в Конституцию. - Для абсолютного большинства это жизненно необходимо. Были бы такие поправки в Конституцию СССР, сохранили бы страну.

Оппозиционеров спикер ЗакСа призвал следить за своими помощниками, которые, по его словам, приходят в Мариинский дворец «с насморком и прут в здание как ни в чем не бывало».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.