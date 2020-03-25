Чубайс считает, что пора поддержать россиян деньгами стабилизационного фонда

Председатель правления государственной компании "Роснано" Анатолий Чубайс, прогнозируя крайне тяжелый экономический год для России (не в последнюю очередь по причине пандемии коронавируса), счел целесообразным и своевременным начать тратить деньги стабилизационного фонда на отечественных граждан. При этом он намекнул на то, что напрасно этот фонд годами подвергался порой уничтожительной критике.

"Кудрину говорили, что надо деньги вкладывать в дороги, а он складывает в кубышку. Пришел час, ровно сейчас эта кубышка спасет в России десятки миллионов людей от потери работы и зарплаты. В этом смысле бюджетная система в России по-настоящему защищена", - высказался бывший политик в эфире канала "Россия 1".

Его внимания удостоились официальные дискуссии в нескольких странах об установлении фиксированных выплат гражданам в размере 1 тысячи евро. Взгляд на такое решение имеющихся проблем у Чубайса одобрительный.

"Это популярная мера. Я считаю, что в нашей стране двигаться в эту сторону правильно, но все-таки нужен выборочный подход. Неправильно — всем! У нас есть категория, которая по-настоящему нуждается и требует поддержки", - подчеркнул он, не став вдаваться в подробности.

В ближайшем будущем, предрекает председатель "Роснано", российская экономика понесет ущерб, исчисляемый триллионами рублей, поскольку бюджетная система, о надежности которой он сказал выше, составляет, по его оценке, только 20% от экономики в целом.