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11:46

Макаров назвал самого распиаренного на телевидении депутата ЗакСа

фото ЗакС политика Макаров назвал самого распиаренного на телевидении депутата ЗакСа

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров сообщил, что телеканал «78» «пиарит» беспартийного депутата Михаила Амосова чаще, чем его коллег. Это заявление председатель Заксобрания сделал на пленарном заседании 25 марта после того как Амосов выступил с критикой законопроекта единоросса Дениса Четырбока о легализации прогулок по крышам.

По словам Макарова, подсчет упоминаемости на телевидении вели другие депутаты.

Четырбок, в свою очередь, упрекнул Амосова в низкой законодательной инициативности и заявил, что ветеран петербургского парламентаризма в последнее время выступает «адвокатом» городского правительства.

- Я это называю «партизанский отряд из двух человек имени Сидора Артемьевича Ковпака и то с предателем», - добавил Макаров.

Напомним, ранее спикер ЗакСа уже обвинял Амосова в связях с городской администрацией, которая, по словам Макарова, разрешила ему «молотить, что угодно».


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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