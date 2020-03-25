Мишустин пригрозил губернаторам строгим наказанием за недостаточную борьбу с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин пригрозил губернаторам регионов строгим наказанием, если они невнимательно отнесутся к организации больничных мест для заболевших коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

Мишустин подчеркнул, что региональные власти должны поработать над тем, чтобы быть готовыми быстро организовать больничные места для заразившихся коронавирусом.

«Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо», - подчеркнул премьер.

Мишустин поручил увеличить число коек в больницах для лечения заразившихся пациентов. Губернаторы до 27 марта должны будут доложить кабмину о принятых мерах.

Всего по состоянию на 25 марта в России обнаружили инфекцию коронавируса у 658 человек. Подавляющее большинство заболевших – в Москве.