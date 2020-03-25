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12:55

Суд оставил Абызова под арестом еще на три месяца

фото ЗакС политика Суд оставил Абызова под арестом еще на три месяца

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему министру по делам открытого правительства Михаилу Абызову на три месяца, передает РИА «Новости».

Под стражей Абызов останется до 25 июня. Также суд продлил сроки арестов еще пяти фигурантам дела, в том числе: экс-гендиректору компании «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору «Сибирской энергетической компании» Александру Пелипасову и экс-руководителю бизнес-группы «Ру-Ком» Николаю Степанову.

Абызов провел под арестом уже год. Он – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. Его сокамерником в «Лефортово» стал экс-сенатор Рауф Арашуков, которого обвиняют в организации убийств и участии в преступном сообществе.

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