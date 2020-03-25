Путин решил выступить с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

Президент Владимир Путин собирается 25 марта выступить с обращением к россиянам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает РБК, Песков сообщил, что обращение президента выпустят в ближайшие часы в эфире телеканалов. По его словам, Путин решил обратится к россиянам после своего визита в больнице в Коммунарке, где проходят лечение зараженные коронавирусом граждане, и совещания перед этим в Ново-Огарево.

Песков заверил, что после посещения больницы Путин чувствует себя хорошо.

Путин посетил больницу в Коммунарке 24 марта. В России известно о 658 случаях заражения Covid-19, большинство заболели в Москве.