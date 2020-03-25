"Ночлежка" просит власти двух столиц позаботиться о бездомных в условиях пандемии

Руководство благотворительной организации "Ночлежка" выступило с обращением к исполнительной власти Москвы и Петербурга. Побудила их к этому тревожная ситуация, вызванная пандемией коронавируса и необходимостью соблюдения дистанции между людьми, что при нынешнем устройстве пунктов обогрева невозможно.

Активисты просят чиновников помочь им организовать в обеих столицах дополнительные пункты обогрева, где на приемлемом расстоянии друг друга бездомные могли бы пребывать, получая в случае надобности медицинскую помощь. Также они посетовали на чрезмерную и неуместную во время "разгула" опасной инфекции, с их точки зрения, бюрократизацию, мешающую трудовым мигрантам своевременно заселиться в дома ночного пребывания.

"Это значит, что на улицах обоих городов оказываются тысячи людей из других регионов, кто-то остается вовсе без документов, у кого-то сохраняется регистрация в родном городе. Именно поэтому мы попросили коллег отказаться от жестких правил заселения на время пандемии. Сейчас особенно важно, чтобы любой человек смог переждать угрозу заражения в безопасности", - говорится на странице "Ночлежки" в социальной сети.

Адресатами обращения в Петербурге стали губернатор Александр Беглов, комитет по социальной политике и Межведомственный координационный совет.

Число инфицированных коронавирусом в России 25 марта достигло 358 человек.

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