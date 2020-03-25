Шойгу обвинил "прозападный оппозиционный дивизион" в попытках проникнуть на военные объекты

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе выступления в Совете Федерации заявил о попытках «прозападного оппозиционного дивизиона» проникнуть на российские военные объекты, передает РИА «Новости».

Об этом Шойгу упомянул, говоря об обвинениях, которые страны выдвигают против России: вмешательство в выборы, хакерские атаки, сокрытие боевых потерь.

«В нашей стране их подхватывает прозападный оппозиционный дивизион, регулярно обучаемый за рубежом. Прикрываясь законами о СМИ, его активисты пытаются проникать на военные объекты, охотятся за родственниками и свидетелями. Лезут в госпитали, где лежат наши раненые, на кладбища, на поминки, в семьи наших погибших ребят. Снимают входы и выходы из наших закрытых объектов и выкладывают в интернет. Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада», - заявил Шойгу.

Кто именно относится к такому «дивизиону», Шойгу не уточнил.

Он призвал урегулировать законодательство в этой сфере. Он заявил, что информационная структура Вооруженных сил столкнулась с более чем 25 тысячью кибератак из-за рубежа, но ВС РФ «готовы к этой борьбе».