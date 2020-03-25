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13:57

Сергеева проверила магазины и аптеки на наличие важных товаров

фото ЗакС политика Сергеева проверила магазины и аптеки на наличие важных товаров

Депутат петербургского парламента, координатор проекта единороссов "Народный контроль" Вера Сергеева совершила обход аптек и магазинов с целью проверить наличие важных продуктов продовольствия, товаров первой необходимости и медицинских изделий, сообщает сайт ее партии. Рейд затронул 70 крупных сетевых магазинов и 37 аптек в разных районах города.

Депутат отметила, что дефицита хлеба, овощей и "молочки" нигде не наблюдается: напротив, речь может идти скорее об изобилии. При этом Сергеева заметила повышенный спрос покупателей на консервы и бакалею. В супермаркетах ее попытались убедить в том, что запасов этой продукции - достаточное количество.

В аптеках координатор "Народного контроля" застала несколько иную ситуацию: средства индивидуальной защиты повсюду раскупили. В свою очередь, у станций метро Сергеевой была замечена незаконная торговля защитных масок по многократно завышенным ценам, по поводу чего она собирается обратиться в полицию.

"В интернете появились вирусные ролики, в которых недобросовестные СМИ преподносят людям недостоверную информацию о том, что в магазинах нет продуктов, а в аптеках недостаточно лекарств и медикаментов. Чтобы успокоить население, наши активисты будут на регулярной основе проверять торговые сети и аптеки по всему городу. Если будут выявлены случаи искусственного завышения цен, то информация об этом в оперативном порядке будет передана в Роспотребнадзор и ФАС", - подвела итог своей "прогулки" единоросс.

От инфекции коронавируса в России пострадало не менее 458 человек.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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