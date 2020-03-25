Макаров: Закон о митингах не просто приняли, его выстрадали

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что принятые 25 марта на заседании ЗакСа поправки в городской закон о митингах соответствуют правам и свободам граждан.

-Закон о митингах не просто приняли, его выстрадали, - заявил Макаров на брифинге, имея в виду длительную работу над инициативой.

Спикер ЗакСа подчеркнул, что при подготовке законопроектов учитывалось мнение представителей правоохранительных органов и регионального уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

Отметим, что Шишлов неоднократно заявлял депутатам, что в Петербурге необходимо организовать места для проведения массовых мероприятий в каждом районе. Соответствующие поправки вносили и поддерживали представители всех парламентских фракций, кроме "Единой России". Единороссы перед первым чтением объявили, что инициатива устанавливает в городе не менее восьми гайд-парков, а затем, перед вторым чтением, сократили их число до четырех.

- Кому-то закон может не понравиться, но это демократия. Мы его приняли большинством голосов, - заметил Макаров.

Против принятия инициативы в третьем чтении проголосовали депутаты оппозиционных фракций. Однако голосов единороссов хватило для окончательного утверждения текста закона.

Напомним, о необходимости увеличения количества городских гайд-парков заявлял и губернатор Александр Беглов, которому теперь предстоит поставить свою подпись под законом.

Сергей Еремеев

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