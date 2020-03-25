УФАС раскрыло картель на рынке организации детского отдыха

Компании "АСИ-Тур" и "Земля-тур", специализирующиеся на организации детского досуга в 2018-2019 участвовали в торгах, войдя в картельный сговор, сообщает петербургское управление ФАС. Услуги, предоставляемые организациями, касаются в том числе детей с ограниченными возможностями.

В общей сложности, благодаря нарушению закона о конкуренции, компании за указанный период выиграли контракты на сумму свыше 15,5 млн рублей. В ходе проведения торгов антимонопольщики заметили в поведении фирм характерные для картелей признаки: фирмы имели одни и те же контактные данные и при разыгрывании каждого из контрактов снижали начальную цену по минимуму, создавая формальную видимость состязательности.

В ближайшем будущем недобросовестным юридическим лицам предстоит выплатить штраф от 10 до 50 процентов начальной стоимости каждого из контрактов. Конкретным должностным лицам, уличенным в нарушениях по данному делу, грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей.