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Поправки в Конституцию

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15:04

Амосов надеется, что Путин перенесет голосование по Конституции

фото ЗакС политика Амосов надеется, что Путин перенесет голосование по Конституции

Депутат Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов призвал президента России Владимира Путина объявить о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию во время обращения к населению страны. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что глава государства готовит обращение к населению страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Ожидается, что трансляция выступления президента будет организована в ближайшее время. 

В связи с этим известием петербургский парламентарий Михаил Амосов выразил надежду, что во время обращения будет затронут вопрос с датой голосования по поправкам в Конституцию.

"Я считаю, что будет правильно, если в этом выступлении он заявит о переносе даты всенародного голосования по поправкам в Конституцию на более поздний срок", - заявил депутат. 

Ранее, 25 марта, депутаты Законодательного собрания Максим Резник и Борис Вишневский заявили с трибуны парламента о необходимости отказаться от проведения голосования 22 апреля. По словам Резника, на этот период ожидается пик заражения коронавирусом. Намерения властей проводить голосование в такой сложной эпидемиологической обстановке он называл "преступным". 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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