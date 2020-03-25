Эсеры предложили снять ограничения на вопросы выступающим в ЗакСе чиновникам

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в ЗакСе Петербурга предлоджили не ограничивать время рассмотрение докладов и отчетов должностных лиц, а при необходимоси – переносить время перерыва, сообщили представители фракции.

Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Александр Егоров обратили внимание на то, что в рамках докладах и отчетах чиновников Смольного и других докладчиков в ЗакСе каждый депутат имеет право задать докладчику вопрос, однако получается это только у «представителей парламентского большинства. Согласно регламенту парламента, на каждый вопрос и ответ на него должно отводиться до 7 минут, а общая продолжительность обсуждения доклада или отчета ограничена 45 минутами. Также в регламенте прописано время перерыва в заседании: с 12:00 до 13:00.

По мнению «справедливороссов», следует установить отдельные правила для докладов и отчетов. Они предлагают отменить ограничение по времени для обсуждения вопроса и переносить перерыв, если обсуждение к наступившему времени не закончилось.

Предлагают депутаты и снизить количество голосов, необходимых для принятия решения о продлении времени рассмотрения вопроса. Пока для этого требуется не менее 2/3 голосов.

Тихонова обратила внмание на то, что на заседании 25 марта она хотела спросить уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова об изменениях закона о митингах. Однако спикер ЗакСа Вячеслав Макаров объявил перерыв после нескольких вопросов депутатов от «Единой России». Такая же ситуация были и 19 февраля, когда с отчетом в ЗакСе выступал глава управления МВД по Петербургу Роман Плугин.

«Изменение регламента необходимо, чтобы представители всех фракций имели возможность задать интересующие их вопросы вне зависимости от наступления перерыва. Считаю, что сложившаяся в данный момент ситуация – это дискриминация депутатов по политическому признаку со стороны руководства городского парламента», - заявил Тихонова.

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