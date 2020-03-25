Аспиранта МГУ Мифтахова оставили в СИЗО на полгода

Головинский суд Москвы продлил срок ареста аспиранту МГУ Азату Мифтахову на полгода, до 4 сентября, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину.

Следующее заседание назначено на 20 апреля. Адвокат пояснила, что пока неясно, состоится оно или нет. По ее словам, сторона защиты обжалует это решение, в том числе из-за того, что нахождение в СИЗО сейчас небезопасно из-за распространения коронавируса в России.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у офиса «Единой России» в Москве в 2018 году, когда активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку.

Расследование приостановили в сентябре того же года, однако в 2019 году возобновили после задержания Мифтахова. Сначала студента подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого он стал обвиняемым по другому делу, причем единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

Еще один задержанный по делу об оружии Даниил Галкин рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках и на его теле остались соответствующие следы.