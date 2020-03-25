Дом Басевича, возможно, уберегут от полного сноса

Исторический дом Басевича на Петроградской стороне, возможно, удастся частично сохранить, передает строительное издание "Канонер".

Теперь в планах проектировщика (бывшей компании главного петербургского архитектора Владимира Григорьева, ООО "Проектная культура") оставить четыре из пяти этажей. Пятый этаж и мансарду собираются воссоздавать.

Расселенный памятник архитектуры, относящийся к стилю модерн, появился на Большой Пушкарской улице в 1912 году. На помещения после ремонта имеет виды академия танца Бориса Эйфмана.

В январе стало известно о планах проектировщика полностью избавиться от аварийного здания и лишь воссоздать лицевой фасад. Градозащитники долгое время боролись против сноса. Снос осудил даже московский урбанист, один из самых популярных блогеров Илья Варламов.