Беглов и Макаров поздравили работников культуры с профессиональным праздником

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили с Днем работника культуры сотрудников культурных учреждений, деятелей искусства и всех причастных.

Беглов заявил, что Петербург «был и остается местом притяжения талантливых людей», и что культура благодаря труду деятелей «остается градообразующей и экономически значимой отраслью» для города. Он отметил, что в 2020 году этот праздник приходится отмечать «в непростых условиях» эпидемии коронавирусной инфекции, но, считает Беглов, «трудная ситуация сплотила петербуржцев». Губернатор пожелал работникам культуры «оптимизма, благополучия и новых свершений».

Макаров заявил, что театры, музеи, библиотеки, скультуры, архитектура Петербурга – это «его слава и гордость». Он отметил вклад работников культуры в сохранение наследия, просвещение граждан и создание новых произведений искусств. Спикер пожелал деятелям культуры «здоровья, благополучия и новых творческих успехов».

День работника культуры отмечается 25 марта.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.