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17:22

В изоляции должны находиться около 14 тысяч вернувшихся из-за границы петербуржцев

фото ЗакС политика В изоляции должны находиться около 14 тысяч вернувшихся из-за границы петербуржцев

На сегодняшний день 13874 петербуржца, вернувшиеся с начала марта из зарубежья, должны находиться в изоляции в связи с пандемией коронавируса, передает "Петербургский дневник" со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора. Сведения датируются днем 23 марта. Всем недавним путешественникам вручают постановления с требованием безотлагательной самоизоляции.

В Боткинской больнице с подтвердившейся инфекцией COVID-19 лечатся 19 человек, трое из которых - жители Ленинградской области.

С того момента, как пандемия достигла города, было зарегистрировано 25 случаев инфицирования. Пяти гражданам удалось излечиться.

Всего в России 25 марта число подхвативших опасный вирус достигло 358 человек.

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