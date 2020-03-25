В Москве задержали двух "другороссов" перед поминками Лимонова

​Полицейские задержали в Москве двух активистов «Другой России» перед поминками писателя Эдуарда Лимонова, передает «Медиазона».

Задержаны Тимофей Ермаков и Евгений Марков. По их словам, о причинах задержания им ничего не говорят. Их отвезли в ОВД «Алексеевское».

По словам Ермакова, все началось после того, как они обратились в полицию с заявлением об исчезновении их товарища Дмитрия Колесникова. Колесников в итоге нашелся сам, о чем активисты сообщили полицейские. После этого, сообщил Ермаков, полицейские неожиданно приехали в квартиру, где находились активисты, и задержали их. Колесникова задерживать не стали, потому что у него случился эпилептический припадок, ему вызвали скорую помощь.

Дмитрий Колесников в 2006 году был осужден по делу об избиении нескольких полицейских.

Лимонов, возглавлявший «Другую Россию», умер 17 марта.