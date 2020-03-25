Свадьбу Абызова в СИЗО отложили из-за коронавируса

Свадьба бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в СИЗО перенесена на неопределенный срок, передает РИА «Новости» со ссылкой на члена московской общественной наблюдательной комиссии Марину Литвинович.

По словам Литвинович, назначенная на 25 марта церемония бракосочетания Абызова и его невесты Валентины Григорьевой так и не состоялось. «А когда она будет, неизвестно из-за всей ситуации с коронавирусом», - добавила Литвинович. При этом Григорьева все равно приехала в СИЗО.

Ранее суд продлил срок ареста Абызову на три месяца. Он - Он – фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу.