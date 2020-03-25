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Поправки в Конституцию

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19:40

Шульман: Голосование по поправкам может поломать все выборное законодательство

фото ЗакС политика Шульман: Голосование по поправкам может поломать все выборное законодательство

Политолог Екатерина Шульман, обобщив все известные на сегодняшний день факты относительно так называемого всенародного голосования по поправкам в Конституцию, призналась, что пришла в некоторый ужас, поскольку не видит ничего хорошего ни в устройстве самой процедуры, ни в технологии подсчета голосов, ни в последствиях этой новаторской электоральной практики для общества.

Смущает доцента РАНХиГС абсолютно все: и растяженность голосования во времени (одна неделя), и возможность для любого человека по заявлению проголосовать дома ("очень плохая форма, самое топкое место в процедуре"), и специфическая методика подсчета, на законных выборах не практикующаяся - подсчет голосов от числа бюллетеней в урнах.

"На нормальных выборах он происходит от числа выданных бюллетеней. Вот смотрите, если у вас выдано 100 бюллетеней, а из урны извлечено 200, то наблюдатель вам говорит: «У вас 100 откуда-то взялось». Если вы извлекли 200 и от 200 посчитали, для вбросов это открывает абсолютный простор", - отметила она в авторской радиопрограмме.

Однако, настоящая катастрофа, с точки зрения ученого, россиян, по всей видимости, ожидает впереди. В ее представлении, государство проводит голосование в такой необычной форме, желая "обкатать" формат и проверить, насколько силен может быть протест.

"Если вот это всё, что называется, проканает и пройдет это загадочное общенародное голосование по таким правилам и результаты будут посчитаны таким образом, то эти нормы начнут переползать в избирательное законодательство на настоящие выборы. А у нас с вами выборы осенью в ряде регионов России, и у нас, самое главное, выборы парламентские 21-го года. Если у нас будет испорчена избирательная процедура — это очень большая политическая беда", - постулировала Шульман.

По ее словам, мнение, будто бы и так выборы являли собой фикцию и терять нечего, ошибочно: наблюдатели стали столь многочисленны и профессиональны, что власть уже боится заниматься откровенными фальсификациями в виде вбросов, утверждает политолог. 

"Правила, по которым предполагается это голосование проводить, чудовищны. Это не очень экспертная терминология, но по-другому это не назовешь. Просто вот чего захотим и то нарисуем, и не пустим никого наблюдать и не позволим никаких пересчетов. Пока это выглядит вот так", - заключила женщина.

Отметим, что по причине пандемии коронавируса президент Владимир Путин перенес голосование по поправкам в основной закон с 22 апреля на неопределенный срок.

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