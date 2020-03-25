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20:55

Суд оштрафовал троих участников акции в метро против повышения тарифов на транспорт

фото ЗакС политика Суд оштрафовал троих участников акции в метро против повышения тарифов на транспорт

Петроградский районный суд квалифицировал "поездку" трех активистов на эскалаторе станции метрополитена "Горьковская" в ноябре прошлого года как несанкционированную акцию, признав их нарушителями классической "митинговой" статьи КоАП 20.2. В руках молодые люди - Дарья Мерненко, Тимофей Гордилов и Роман Максимов - держали плакаты с надписями: "Город задыхается в пробках #хватитповышать", "Необходимо развивать общественный транспорт #хватитповышать", "Вместо этого Беглов повышает стоимость проезда #хватитповышать", "На 15 рублей это 33% #хватитповышать".

За это деяние каждого из троих участников акции оштрафовали на 20 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба судов.

Напомним, что с начала 2020 года стоимость разового проезда в общественном транспорте заметно выросла.  Поездка в метро вместо 45 стала стоить 55 рублей, а стоимость поездки в наземном транспорте увеличилась с 40 до 50 рублей.

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